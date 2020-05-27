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17:50

Активисту Негодину назначили 50 часов обязательных работ за пикет в поддержку фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика Активисту Негодину назначили 50 часов обязательных работ за пикет в поддержку фигурантов дела "Сети"

Василеостровский суд Петербурга назначил активисту Дмитрию Негодину 50 часов обязательных работ за акцию в поддержку фигурантов дела "Сети"* на Сенатской площади, сообщил активист во "ВКонтакте".

Негодина задержали 25 мая во время пикетов на Сенатской площади. Сам активист рассказал, что вел трансляцию задержаний и собирался лишь сфотографироваться с плакатом для публикации в поддержку фигурантов дела "Сети". Его задержали, едва он успел это сделать.

Судья откладывала рассмотрение дела на сутки из-за болезни адвоката Динара Идрисова: у него двусторонняя пневмония. 27 мая аналогичное ходатайство она отклонила. При этом, рассказал Негодин, в первый раз после суда полицейские привезли его в 30-й отдел полиции и составили еще два протокола, в том числе – из-за фото, где он заснят с плакатом.

"[Снят] один, без какого бы то ни было публичного мероприятия. "Но тебя же кто-то фотографировал?" — Сказали они — "Значит, мероприятие, значит, публичное"", - рассказал Негодин.

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