Путин посетовал на минусы в работе смоленского губернатора, желающего переизбрания

Возглавляющий Смоленскую область с 2012 года единоросс Алексей Островский попросил президента Владимира Путина поддержать его кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в регионе осенью, передает "Интерфакс". Глава государства не стал уклоняться от поддержки губернатора, но отметил, что к качеству его работы имеются важные критические замечания - прежде всего, касающиеся сельскохозяйственной отрасли, строительства и промышленности.

"Безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но как в таких случаях всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих выборах. Могу только пожелать вам удачи и успеха на этих выборах", - сказал Путин.

В свою очередь, Островский себе в плюс занес улучшение инвестиционного климата в области, выразившееся в привлечении с момента последних по времени выборов свыше 300 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Эксперты, специализирующиеся на политической устойчивости чиновников, прошлым летом причислили правление Островского к самым слабым региональным менеджментам в стране, и предрекли ему скорую отставку.