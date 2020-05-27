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Поправки в Конституцию

Муниципал

18:10

Петербургского муниципала оштрафовали за лозунги на марше Немцова

фото ЗакС политика Петербургского муниципала оштрафовали за лозунги на марше Немцова

Петроградский районный суд 27 мая назначил штраф в 10 тысяч рублей муниципальному депутату МО "Малая Охта" от партии "Яблоко" Василию Кунину за участие в марше памяти Бориса Немцова 29 февраля. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам муниципал. 

Кунина привлекли к ответственности по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга, шествия или демонстрации) за то, что он не просто шел от станции метро "Горьковская" к Соловецкому камню, где была санкционирована акция, а скандировал при этом лозунг "Помнить - значит бороться".

- Никаких предупреждений о том, что необходимо прекратить скандирование, со стороны полиции сделано не было, - заметил Кунин. - Мы предоставили суду подтверждающую это видеозапись. Суд с ней ознакомился, но все равно занял сторону полиции.

Муниципал намерен обжаловать решение районного суда в городском. 

Отметим, что Кунин был задержан не на самом марше Немцова, а только через две недели. Полиция остановила мундепа неподалеку от его дома 12 марта, в день, когда он планировал присоединиться к очереди одиночного пикетирования против поправок в Конституцию.

Напомним, акция памяти Немцова в 2020 году была санкционирована в формате пикета у Соловецкого камня. Однако организаторы мероприятия договорились с полицией о совместном проходе его участников от метро к месту пикетирования.

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