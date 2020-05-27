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18:46

Из петербургского бюджета получил выплату 91 медик, подхвативший COVID-19 на работе

фото ЗакС политика Из петербургского бюджета получил выплату 91 медик, подхвативший COVID-19 на работе

91 петербургский врач, оказывавший помощь больным коронавирусом и заразившийся этой инфекцией сам, получил единовременную выплату из городского бюджета в размере 300 тысяч рублей, передает пресс-служба Смольного. Семьи троих медиков, скончавшихся в результате инфицирования, получили по одному миллиону рублей.

"Очень важно наладить обратную связь с медицинским сообществом", - приводится соображение "профильного" вице-губернатора Олега Эргашева, добавившего, что сейчас исключительную ценность имеет быстрота решения проблем.

По словам Эргашева, он распорядился, чтобы в специальные комиссии, устанавливающие факт заражения врачами COVID-19 в рабочее время и на рабочем месте, включали членов первичных профсоюзных организаций, которые бы гарантированно действовали в интересах медицинского сообщества.

Отдельно подчеркивается, что большинство медиков, работающих с коронавирусными больными, уже получили выплаты, предусмотренные двумя апрельскими постановлениями федерального правительства.

В Петербурге, по данным на 27 мая, инфицировано COVID-19 14463 граждан, а летальных исходов зафиксировано 158.


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