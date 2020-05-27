Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что заразился коронавирусом, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона по борьбе с распространением инфекции.

По словам Бречалова, он предположительно заразился при контакте с заболевшим после 21 мая. Тест главы Удмуртии на коронавирус дал положительный результат. Бречалов сообщил, что он контактировал с небольшим количеством людей, и пока у всех них отрицательные результаты анализов.

Это третий известный случай заражения коронавирусом главы региона. 25 мая стало известно о болезни главы Тувы Шолбана Кара-оола. До этого, 11 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что переболел коронавирусом.

Также коронавирусом переболели несколько членов правительства. Это премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев. Болел коронавирусом и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.