Глава Минтруда озвучил новые предложения по поддержке россиян

В ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным министр труда и социальной защиты Антон Котяков перечислил новые предложения, призванные облегчить жизнь соотечественников в период пандемии коронавируса, пишет РИА "Новости".

Среди ключевых инициатив - трехкратное увеличение минимального пособия по безработице на три следующих месяца (до 4,5 тысяч рублей), выплата пособий на детей в размере 3 тысяч рублей для потерявших работу до 1 марта, а также единовременная выплата бизнесменам, вынужденным в ходе пандемии закрыть предприятие, в размере 12130 рублей.

По данным чиновника, начиная с апреля на работу в стране приняли на 388 тысяч людей меньше, чем уволили с нее.

"Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в России на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран", - подчеркнул Котяков.

Число зараженных инфекцией COVID-19 в России превысило 370 тысяч человек.