Петербуржец пожаловался в полицию на Беглова и Матвиенко за нарушение "масочного режима"

Участник "Открытой России" Павел Чупрунов рассказал ЗАКС.Ру, что направил обращение начальнику УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга Николаю Моргунову с просьбой проверить публичные действия спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, губернатора Александра Беглова, полпреда по СЗФО Александра Гуцана и спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, которые 27 мая без масок на лицах возлагали цветы к "Медному всаднику".

Кадры официальной церемонии в честь 317-летия города на Неве транслировал телеканал "Санкт-Петербург". Все четверо руководителей органов государственной власти были в перчатках, но без защитных масок на лицах.

Представитель Беглова позже объяснил "Открытым медиа", что губернатор был в маске и снял ее непосредственно перед тем, как положить цветы. Он назвал это "данью уважения".

"Между тем, монумент Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади не является священным местом, рядом с ним нет могил или других почитаемых памятников. "Медного всадника" по заказу Екатерины II изготовил французский скульптор Этьен Морис Фальконе, его открыли почти через 60 лет после смерти Петра. То есть уважительных причин, которые бы позволили Беглову нарушить "масочный режим", нет", - написал в Чупрунов в своем обращении.

Он указал, что считает Матвиенко, Гуцана, Беглова и Макарова участниками массового мероприятия, которые, находясь без масок вблизи других людей, нарушили меры профилактики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Сам принял "масочный режим", сам его и нарушил, — это клиника. Я убежден, если государство хочет, чтобы люди не курили в общественных местах, пусть создаст доступные места для курения; если хотите, чтобы общество ходило в масках и перчатках, так выдавайте бесплатно эти маски и перчатки," - заявил Чупрунов в разговоре с ЗАКС.Ру

Напомним, по решению Беглова, петербуржцы с 12 мая обязаны носить в публичных местах, в том числе и на улицах, маски и перчатки. Глава города объяснил эту меру необходимостью борьбы с коронавирусной инфекцией.

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