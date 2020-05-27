Около Балтийского вокзала сносят торговый центр

Небольшой стеклянный торговый центр, стоящий на площади перед Балтийским вокзалом, начали сносить, о чем написало строительное издание "Канонер". Главный парадокс двухэтажной постройки заключается в том, что де-факто она может считаться капитальным, но де-юре в Смольном его таковым считать отказывались. При этом к арендному договору, в котором о коммерческом павильоне говорится как о временном, у чиновников претензий долгое время не имелось.

Тем не менее, отношение к торговой точке у городских властей с некоторых пор изменилось. В прошлом году КИО постановил освободить земельный участок рядом с Митрофаньевским шоссе, однако арендатор в лице ООО "КПФ Альтернатива синицы" распоряжение проигнорировал.

Как сообщается в заметке, ликвидировать сооружение сотрудники профильного комитета обещали еще в 2018 году.