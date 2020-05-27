В Москве продлили режим самоизоляции еще на полмесяца

Мэр столицы Сергей Собянин продлил с 31 мая до 14 июня режим повышенной готовности, передает РИА "Новости". Одновременно с этим объявлено о переходе ко второму этапу смягчения правил самоизоляции начиная с 1 июня.

"Мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки", - написал градоначальник в своем блоге.

Речь идет об открытии для посещения парков, автосалонов, прачечных и даже ярмарок.

"Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей", - объяснил Собянин.

Москва - субъект РФ, в наибольшей степени пострадавший от пандемии коронавируса. Здесь заразилось свыше 170 тысяч и умерло свыше двух тысяч граждан с инфекцией.