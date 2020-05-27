Гуриев - об экономике ближайшего будущего: Это будет десятилетие здравоохранения

Экономист Сергей Гуриев, проживающий в Великобритании, представил свое видение перспектив развития российской и мировой экономик в ближайшем будущем. По его мнению, из продолжающейся пандемии коронавируса в той или иной степени сделали важные выводы все правительства, заботящиеся о сохранении государства, и рано или поздно приведут практику в соответствие с этими выводами.

"Это будет десятилетие здравоохранения во всех странах, потому что не только в России, но и во многих других странах выяснилось, что здравоохранение находится не на том уровне, на котором хотели бы его видеть граждане. Поэтому, действительно, будет и больше расходов, и более разумные расходы. И в России это тоже обязательно произойдет", - заверил он ведущих эфира "Эха Москвы".

Гуриев напомнил, что в президентской программе политика Алексея Навального, к созданию которой он имел непосредственное отношение, еще в 2017 году шла речь об этом: расходы на здравоохранение не допущенный до выборов кандидат обещал удвоить. Экономист не усматривает в этом "популизма" и говорит, что знает, где изыскать деньги на медицину.

"Называется "госзакупки". На госзакупках, по словам самих Путина и Медведева, разворовывается примерно 20% того, что туда идет. А это огромные величины. Речь идет, действительно, о триллионе или о 2 триллионах рублей в год. Это большие деньги", - подчеркнул ученый.