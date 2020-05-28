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9:25

СМИ: Референдум об объединении Архангельской области и НАО решили пока не проводить

фото ЗакС политика СМИ: Референдум об объединении Архангельской области и НАО решили пока не проводить

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2020 году не будут проводить, пишут "Ведомости".

По данным издания, об этом объявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании окружного политсовета партии, в котором участвовали также врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.

Как рассказали два источника, присутствовавшие на заседании, Турчак извинился за то, что в случае с референдумом многое было сделано неправильно, и власти не посоветовались с людьми.

"Сказали, что темы референдума нет. Была высказана позиция, что только люди могут решать вопрос об объединении и делать это без обсуждения с ними нельзя", - сказал один из собеседников издания.

Меморандум об объединении регионов  Бездудный и Цыбульский подписали  13 мая. Это вызвало возмущение жителей регионов. в НАО многие клеили стикеры с протестным лозунгом, вечером на площади Ленина в Нарьян-Маре поют гимн региона, а петиция против объединения за 10 дней набрала более 10 тысяч подписей. Бездудный называл вопрос объединения с Архангельской областью исключительно экономическим и заявлял, что разговоры о референдуме преждевременны.

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