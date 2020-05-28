Рогозин упрекнул Илона Маска в желании вывести ядерное оружие в космос из-за идей по колонизации Марса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире передачи "Соловьев LIVE" заявил, что идея основателя Илона Маска бомбить Марс ядерными зарядами негуманна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.

Маск предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы, чтобы вызвать испарение замерзшего углекислого газа. По его задумке, так можно вызвать парниковый эффект, что приведет к повышению температуры на планете и улучшит условия для последующей колонизации.

"Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Рогозин заявил, что эта "демагогия" - "прикрытие для выведения ядерного оружия в космос". "Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать", - сказал он. Рогозин утвердительно ответил на вопрос, есть ли у России, чем ответить на это.

Рогозин участвовал в передаче на фоне запуска космического корабля Crew Dragon к МКС. Накануне его отложили за 16 минут до запланированного старта из-за погодных условий, передает "Медуза". Это мог быть первый полет корабля SpaceX с астронавтами. В случае успеха США могут перестать отправлять астронавтов на МКС на российских "Союзах".