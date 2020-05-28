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11:22

Невзоров счел несправедливыми гонения на осквернителей Вечного огня в Кронштадте

фото ЗакС политика Невзоров счел несправедливыми гонения на осквернителей Вечного огня в Кронштадте

Публицист Александр Невзоров выразил недоумение в связи с уголовным преследованием компании, которая поджарила еду на Вечном огне в Кроштадте. Он напомнил, что в данном случае речь идет не о захоронениях культивируемых в стране героев Великой Отечественной войны, а о революционных матросах, к которым даже в официальной историографии отношение спорное.

"Те самые, которые крушили царя, Российскую империю, кончали царя, насиловали мещанок и били их фарфор, между прочим. Именно эти матросы, их комиссары сковыривали того самого двуглавого орла, который сейчас является сейчас государственным гербом. И они же учили попов летать с колокольни. Не очень удачно, кстати: никого не научили", - заметил он в авторской радиопрограмме.

По его словам, странно считать произошедшее осквернением, поскольку на месте мемориала никто не писал ругательств и не испражнялся, а всего лишь попользовался огнем.

"Все претензии к этой компании должны ограничиться только тем, что они не заплатили за газ. Но я напомню, что точно такой же газ подается и в жилые кварталы, где служат не только для жарки сосисок, но и для создания даже, в том числе, украинского борща. Представляешь себе, какое кощунство? У патриотов здесь начнется падучая", - иронизирует публицист.

Напомним, что скандал стали активно комментировать российские политические деятели. Единоросс из петербургского парламента Александр Ходосок пожелал как можно более строгого наказания для участников событий, справедливоросс из Госдумы Сергей Миронов пожелал того же самого и впридачу назвал объектов своего гнева "дегенератами", заметив, что у него заготовлены и более крепкие выражения.

Накануне, 27 мая, троим фигурантам уголовного дела ужесточили статью, по которой они проходят, и теперь за "осквернение надмогильных сооружений" им грозит до пяти лет лишения свободы. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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