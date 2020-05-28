18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:35

По случаю дня рождения Петербурга в городе провели артиллерийский салют

фото ЗакС политика По случаю дня рождения Петербурга в городе провели артиллерийский салют

Накануне вечером 27 мая, в 317-ю годовщину со дня основания Петербурга у Петропавловской крепости состоялся артиллерийский салют в исполнении военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии. Из двенадцати пушек они совершили тридцать холостых залпов. Как и планировалось, фейерверков устраивать не стали.

Залпы, как пишет ТАСС, посвятили дню города, Петру I, 75-летию победы в ВОВ и впервые в истории - медикам.

"Период противодействия коронавирусу - уже неотъемлемая часть истории родного города. Золотыми буквами будут вписаны в летопись города имена более 80 тыс. медиков, которые самоотверженно, зачастую рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей", - прокомментировал событие вице-губернатор Олег Эргашев.

Помимо нынешнего губернатора Александра Беглова, 27 мая горожан поздравила губернатор в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко, ныне возглавляющая Совет Федерации.

Фотография: Иван Петров


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:20 Депутат Егоров призвал Смольный выплатить компенсации всем заболевшим коронавирусом медикам

14:51 У Медного всадника поддержали пикетом фигурантов дела "Сети"*

14:20 ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

14:18 Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

13:50 Песков о коронавирусе: Эта штука реальная

13:46 Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

13:29 Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги у озера при режиме самоизоляции

13:13 Московский "яблочник" просит Собянина раздать деньги священнослужителям

13:01 Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

12:57 Переболевший коронавирусом врач-реаниматолог Покровской больницы вышел на работу

12:43 Шишлов сожалеет, что для передачи муниципальных мандатов потребовалась Памфилова

12:23 Девочка с плаката о поправках в Конституцию оказалась лицом "Сбербанка", Tele2 и молдавской партии

12:16 По оценке Титова, российский бизнес стали больше "кошмарить"

11:55 Дома Поршневых на Черной речке признали региональными памятниками культуры

11:35 По случаю дня рождения Петербурга в городе провели артиллерийский салют

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru