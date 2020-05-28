По случаю дня рождения Петербурга в городе провели артиллерийский салют

Накануне вечером 27 мая, в 317-ю годовщину со дня основания Петербурга у Петропавловской крепости состоялся артиллерийский салют в исполнении военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии. Из двенадцати пушек они совершили тридцать холостых залпов. Как и планировалось, фейерверков устраивать не стали.

Залпы, как пишет ТАСС, посвятили дню города, Петру I, 75-летию победы в ВОВ и впервые в истории - медикам.

"Период противодействия коронавирусу - уже неотъемлемая часть истории родного города. Золотыми буквами будут вписаны в летопись города имена более 80 тыс. медиков, которые самоотверженно, зачастую рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей", - прокомментировал событие вице-губернатор Олег Эргашев.

Помимо нынешнего губернатора Александра Беглова, 27 мая горожан поздравила губернатор в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко, ныне возглавляющая Совет Федерации.

Фотография: Иван Петров

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