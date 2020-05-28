Дома Поршневых на Черной речке признали региональными памятниками культуры

Председатель КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о признании домов Поршневых на набережной Черной Речки объектами культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.

В реестр дом Поршневой по адресу набережная Черной речки, 49, и соседний дом Поршнева по набережной Черной речки, 51. Пелагея Поршнева была женой кирпичного заводчика Ивана Поршнева. Он был почетным гражданином, кирпич с клеймом "Поршнев" высоко ценился в Петербурге. Супругам принадлежали несколько участков на набережной Черной речки, в том числе участки №№ 45, 47, 49, 51, 53.

Затем дом №49 был заложен в петербургском городском кредитном обществе, а после нотариусом Петербургского окружного суда передано во владении Арона Гутмана и Лейб-Гирша Райбштейна. После этого дом перешел во владение Антонины и Натальи Анненковых. В книге Уголовный розыск Петроград-Ленинград-Петербург упоминается, что здесь появился первый в России питомник служебно-розыскного собаководства.

Серьезных перепланировок и перестроек в здании не было, оно сохранилось без существенных изменений, пострадал только купол-ротонда с круглой верхней беседкой: видимо, он был разрушен в годы Великой Отечественной войны.

В советское время в доме №51 располагалась Механическая фабрика-прачечная № 11. В 1981 году в доме был сделан капитальный ремонт. Сейчас оба здания используются как жилые многоквартирные дома.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.