По оценке Титова, российский бизнес стали больше "кошмарить"

Бизнес-омбудсмен Борис Титов составил для президента годовой доклад о состоянии дел в курируемой им сфере. В нем он фиксирует усилившееся давление силовиков на предпринимателей и увеличение количества случаев необоснованного, по его мнению уголовного преследования бизнеса. Важнейшим инструментом остается "универсальная", по выражению Титова, статья о мошенничестве.

Правозащитника тажке не устраивает частота, с которой преследуемых предпринимателей отправляют ждать конца следствия в изолятор без разумных на то оснований. Так, за прошлый год суды удовлетворили 89,2% ходатайств о заключении бизнесменов под стражу. Решить часть системных проблем, по мнению Титова, представляется возможным, если перевести предпринимательские дела в юрисдикцию суда присяжных.

Цифры социологического опроса среди бизнесменов и юристов, которые приводит омбудсмен, показывают, что за прошедший год правоохранителям стали доверять еще меньше: 29,7% вместо 33,3%. Кроме того, 93,7% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным занятием.