Девочка с плаката о поправках в Конституцию оказалась лицом "Сбербанка", Tele2 и молдавской партии

Для рекламы голосования по поправкам в Конституцию использовалась фотография девочки из стоковых фотокаталогов, которая также использовалась для рекламы бара, банка, сотового оператора, партии и других, выяснили "Открытые медиа".

Речь идет о плакате с девочкой в военной форме, которая держит букет красных и белых гвоздик. По данным издания, фото сделано в 2016 году на параде Победы в Калининграде, его автор – профессиональный фотограф Ольга Полякова. Она выложила снимок в один из зарубежных фотокаталогов, где далее фото могут купить и использовать по собственному усмотрению без согласования с автором.

Снимок Ольги Поляковой также использовался в акции "Поможем ветеранам", которую провел "Сбербанк" совместно с фондом "Память поколений". Встречалось это фото в рекламах оператора Tele2, торгового комплекса "Амбар", сети детских магазинов "Детский Крым" и новосибирского караоке-шоу "ПоПойка". Также девочка стала лицом молдавской партии "Шор".

Контракт на рекламу голосования по поправкам в Конституцию Центризбирком заключил с пиар-агентством "ИМА-Консалтинг", общие затраты на информационную кампанию составят 925 млн рублей. При этом фото девочки с цветами для плаката на фотохостинге можно купить всего за 10 долларов.

Ольга Полякова отказалась от комментариев и удалила свой аккаунт в Instagram, где она размещает работы. В "ИМА-Консалтинг" ситуацию не прокомментировали.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии коронавируса. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах, а ЦИК "разморозил" резервные средства для проведения плебисцита. Глава ЦИК Элла Памфилова анонсировала дистанционное голосование.