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12:43

Шишлов сожалеет, что для передачи муниципальных мандатов потребовалась Памфилова

фото ЗакС политика Шишлов сожалеет, что для передачи муниципальных мандатов потребовалась Памфилова

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов прокомментировал прогресс в скандальном сюжете с выборами в МО "Остров Декабристов", где избранные "яблочники" долгое время не могли получить мандаты, но после вмешательства ЦИК процесс "пошел". Несмотря на начавшуюся положительную динамику, Шишлову все равно такой механизм работы избирательной системы представляется не вполне нормальным.

"Четкая позиция председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, последовательность и настойчивость ЦИК в действиях, направленных на оздоровление избирательной системы Санкт-Петербурга способствовали восстановлению прав избранных депутатов. Жаль, что этого не было сделано ранее, и для выполнения судебных решений Горизбиркому потребовалось  прямое указание председателя ЦИК", - приводятся слова уполномоченного по правам человека на его сайте.

Как и прежде, Шишлов склонен надеяться, что во избежание подобных конфликтных ситуаций в дальнейшем Горизбирком перестанет набирать в ТИКи людей, причастных к нарушениям на предыдущих выборах.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев признавался, что ему затруднительно курировать регион, где во главе избиркома сидят недоговороспособные люди. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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