Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

Тверской суд Москвы арестовал муниципального депутата, корреспондента "Новой газеты" Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции", сообщает "Апология протеста".

Протокол был составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции).

Азара задержали накануне, когда он вышел в пикет к зданию МВД в Москве с плакатом в поддержку Владимира Воронцова и арестованного накануне за схожий пикет активиста Виктора Немытова.

В отношении Воронцова заведено два дела: о вымогательстве и о распространении порнографии, он арестован. Также по делу проходят администратор "Омбудсмена полиции" Игорь Худяков. Воронцов категорически отрицает вину, заявляя, что дело носит заказной характер.