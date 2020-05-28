Московский "яблочник" просит Собянина раздать деньги священнослужителям

Представляющий в Мосгордуме фракцию партии "Яблоко" депутат Максим Круглов направил мэру Сергею Собянину письменное обращение, в котором говорится о все более плачевном состоянии столичных приходов в связи с последствиями пандемии коронавируса. Такие жалобы приходят к нему в большом количестве как к народному избраннику.

"Поскольку именно пожертвования прихожан и посетителей являются источником финансовой деятельности общин, то с финансовыми трудностями от закрытия храмов для посещения сталкиваются все те, кто свою постоянную заработную плату получает в храме: священнослужители, причетники, организационные и технические работники", - цитирует документ "Интерфакс".

Отталкиваясь от приведенного аргумента, политик просит Собянина предоставить представителям духовенства адресную финансовую помощь из столичного бюджета.

Напомним, что храмы в Москве закрыли для прихожан 13 апреля. Помимо Роспотребнадзора, о необходимости этой меры высказался предстоятель РПЦ Кирилл.