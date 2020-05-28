Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги у озера при режиме самоизоляции

Калининградский областной суд прекратил производство по делу в отношении местного жителя Михаила Журавлева, который читал книгу на озере, сообщается на сайте суда.

Суд счел, что в действиях Журавлева не было состава правонарушения.

Ранее в отношении Журавлева был составлен протокол ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Его задержали 6 апреля на набережной Верхнего озера, где он сидел на лавочке и читал книгу. Ленинградский суд Калининграда оштрафовал его на 15 тысяч рублей.