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13:46

Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

фото ЗакС политика Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

Зданию железнодорожного вокзала на станции Горелово Балтийского направления присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, о чем пишут на официальном сайте КГИОП. Одноэтажная кирпичная постройка с мезонином появилась на своем месте в 1912 году.

"Здание железнодорожного вокзала станции Горелово, построенное в формах модерна, представляет собой яркий пример железнодорожной станции начала ХХ века", - говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны железнодорожное сообщение на этом отрезке пути было полностью уничтожено, а сам вокзал основательно разрушен. Восстанавливать здание закончили в 1948 году, а последние работы на объекте датируются шестнадцатью годами позже. На Балтийском направлении это одно из немногих сохранившихся вокзальных зданий.

На этой неделе региональным памятником также стали два дома Поршневых на набережной Черной речки.

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