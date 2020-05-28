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13:50

Песков о коронавирусе: Эта штука реальная

фото ЗакС политика Песков о коронавирусе: Эта штука реальная

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пандемию коронавируса считают выдумкой те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию, передает "Интерфакс".

Так Песков прокомментировал результаты опроса Высшей школы экономики. Согласно ему, 23,2% респондентов считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% - что опасность вируса преувеличена, передает "Коммерсантъ".

"Это, скорее, нежелание внимательно почитать, посмотреть и оглянуться вокруг себя - посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют", - сказал Песков. Он подчеркнул, что на своем опыте понял, что "эта штука реальная".

Песков сам переболел коронавирусом. 25 мая его жена Татьяна Навка, также заболевшая инфекцией, сообщила о его выписке. Среди представителей власти, кроме Пескова, коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев.

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