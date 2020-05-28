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14:18

Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

фото ЗакС политика Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

Создание американской студией Pixar мультфильма "Выход", главным героем которого стал мальчик-гей, совершающий каминг-аут, прокомментировал петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов, который регулярно делится своими соображениями относительно взаимоотношений полов и традиционной морали.

"Это детский мультфильм, некая методичка, которая рассказывает детям об особенностях однополой любви. Вернее, не об особенностях, а о том, что это нормально, это хорошо. <...> У обычных российских семей этот мультфильм будет вызывать отвращение", - приводит его позицию сайт телеканала "Москва 24".

По его словам, в том случае, если в каком-то виде произведение все же будет демонстрироваться в России, ему требуется присвоить маркировку 18+. В том же разговоре Милонов осудил широко обсуждаемую в последнее время модель куклы Барби, которую производитель выпустил, никак не выделив гендерные особенности.

"Отсутствие у куклы половых признаков не имеет отношения ни к толерантности, ни к русским традициям", - считает законотворец.
Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27052020/119438?utm_source=CopyBuf?utm_source=CopyBuf",


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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