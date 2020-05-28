18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:20

ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

фото ЗакС политика ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 мая решила увеличить количество членов территориального избиркома №3 с 10 до 11 человек. Как пояснил глава Горизбиркома Виктор Миненко, один из членов ТИК находится под следствием и не может выполнять свои обязанности. 

- Обстоятельства складываются таким образом, что у нас один из членов территориальной комиссии №3, к сожалению, находится под опекой уголовно-исполнительной системы, и у нас девять человек, - заявил Миненко.

Он добавил, что впереди голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому введение еще одного места в составе комиссии целесообразно, считает глава Горизбиркома.

Ранее, в апреле 2018 года, действующего на тот момент главу ТИК №3 Андрея Пономарева задержали по делу о мошенничестве. Его обвиняли в том, что за определенную сумму денег он якобы готов был надавить на один из петербургских судов. В ноябре 2018 года Горизбирком отстранил его от руководства ТИК №3, но он все еще числится в составе комиссии. 

Члены Горизбиркома на заседании 28 мая проголосовали за увеличение количества членов ТИК №3. ГИК объявил о приеме заявлений на вступление в территориальный избирком с 28 мая по 4 июня. 

Также в состав территориальной комиссии №3 Горизбирком принял Екатерину Зиновьеву. Ее выдвинула общественная организация поддержки и развития молодежного творчества "Гаудеамус". 

До этого представители объединения вошли в другие ТИКи, созданные в рамках "улучшения избирательной системы Петербурга". Процесс выбора членов в новые территориальные избиркомы позже раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 

Член ГИК от Партии роста Алексей Березин на заседании 28 мая предложил увеличить число членов и других территориальных избиркомов, где сейчас работает 10 человек, до 11. По его словам, это позволит войти в составы ТИК представителям Партии роста. Она является парламентской, но имеет своих поверенных не во всех комиссиях, уточнил Березин. Большинством голосов его предложение не приняли.

Помимо этого, Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила нового члена ТИК №28 - Татьяну Тамарщук. Она предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, сообщила член ГИК Алла Егорова. Березин заявил, что выступает за другого кандидата - Дмитрий Лысова от Партии роста, который является членом ТИК №28 с правом совещательного голоса. Его поддержала член Горизбиркома от партии "Яблоко" Ольга Покровская:

- Мы вчера видели обоих кандидатов, и, честно говоря, Дмитрий Николаевич [Лысов] произвел очень хорошее впечатление. Очень активный, с опытом работы, и он готов много времени уделять ТИКу.

Если другим членам комиссии очень нравится Тамарщук, то можно увеличить число членов территориального избиркома до 11 человек - тогда в состав войдут оба кандидата, заявила "яблочница". Однако, предложения Березина и Покровской не встретили отклика у большинства их коллег - в ТИК №28 вошла только Тамарщук, а численность членов других территориальных комиссий решено не увеличивать. 

На заседании 28 мая Горизбирком также принял в состав ТИК №1 Маргариту Петрову. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:18 Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

13:46 Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

13:01 Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

12:23 Девочка с плаката о поправках в Конституцию оказалась лицом "Сбербанка", Tele2 и молдавской партии

12:16 По оценке Титова, российский бизнес стали больше "кошмарить"

11:55 Дома Поршневых на Черной речке признали региональными памятниками культуры

11:22 Невзоров счел несправедливыми гонения на осквернителей Вечного огня в Кронштадте

11:01 Архангельская область и НАО будут развиваться как макрорегион без объединения

10:21 Защита шамана Габышева обжаловала его помещение в психдиспансер

9:57 Рогозин упрекнул Илона Маска в желании вывести ядерное оружие в космос из-за идей по колонизации Марса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:20 Депутат Егоров призвал Смольный выплатить компенсации всем заболевшим коронавирусом медикам

14:51 У Медного всадника поддержали пикетом фигурантов дела "Сети"*

14:20 ГИК увеличил состав ТИК №3 из-за находящегося под "опекой уголовно-исполнительной системы" члена комиссии

14:18 Милонов уверен, что у российских семей мультфильм о каминг-ауте вызовет "отвращение"

13:50 Песков о коронавирусе: Эта штука реальная

13:46 Вокзал на станции Горелово приобрел статус регионального памятника

13:29 Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги у озера при режиме самоизоляции

13:13 Московский "яблочник" просит Собянина раздать деньги священнослужителям

13:01 Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

12:57 Переболевший коронавирусом врач-реаниматолог Покровской больницы вышел на работу

12:43 Шишлов сожалеет, что для передачи муниципальных мандатов потребовалась Памфилова

12:23 Девочка с плаката о поправках в Конституцию оказалась лицом "Сбербанка", Tele2 и молдавской партии

12:16 По оценке Титова, российский бизнес стали больше "кошмарить"

11:55 Дома Поршневых на Черной речке признали региональными памятниками культуры

11:35 По случаю дня рождения Петербурга в городе провели артиллерийский салют

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru