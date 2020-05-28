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14:51

У Медного всадника поддержали пикетом фигурантов дела "Сети"*

фото ЗакС политика У Медного всадника поддержали пикетом фигурантов дела "Сети"*

Политическая активистка Марина Кена встала на Сенатской площади с плакатом, который призван поддержать петербургских фигурантов скандального дела "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, в эти дни присутствующие на судебных заседаниях без участия журналистов.

"Невиновные ребята под пытками дали признательные показания о том, чего не совершали. При этом те, кто пытал, не понесли наказания. Это бесчеловечно. Единственное, что может помочь — огласка", - объяснила она свой поступок в разговоре с "МБХ Медиа Северо-Запад".

Согласно ее плакату, дело "Сети"* - "позор России".

Членов группы судят за якобы попытку насильственного свержения государственного строя. В феврале семеро пензенских фигурантов получили сроки реального заключения вплоть до 18 лет колонии.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.

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