18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:20

Депутат Егоров призвал Смольный выплатить компенсации всем заболевшим коронавирусом медикам

фото ЗакС политика Депутат Егоров призвал Смольный выплатить компенсации всем заболевшим коронавирусом медикам

Депутат Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" Александр Егоров считает, что в официальной статистике Смольного о зараженных коронавирусом медиках может быть недостоверным процент тех, кто заразился на работе, передает "Поребрик.Медиа".

По его мнению, практически все указанные в статистике Смольного три тысячи заболевших медиков, вероятно, заразились коронавирусом при работе с пациентами. Депутат подчеркнул, что в начальном периоде эпидемии в больницах не хватало средств индивидуальной защиты, некоторые медики покупали их за свой счет или вообще ими не пользовались. В качестве примера Егоров привел ситуацию в Покровской больнице, когда с заявлениями об отсутствии СИЗ выступили медики. Егоров тоже был врачом и, по его словам, знает о проблемах из общения с бывшими коллегами. Он считает, что в некоторых медучреждениях проблемы сохраняются.

"В больнице №15 переведен на работу с пациентами с COVID один трехэтажный комплекс. Но компьютерный томограф располагается в новом 7-этажном здании на первом этаж, где находится и диагностическое отделение, и приемный покой, который работает на всю больницу. Людей с подозрением на COVID возят на этот компьютер, перекрывая доступ для остальных пациентов и сотрудников, а после окончания обследования, дезинфицируют, моют и тут же открывают для приёма остальных пациентов", - рассказал Егоров.

Депутат призвал власти Петербурга выплатить компенсации абсолютно всем медикам, которые заразились коронавирусом. По его мнению, это "было бы справедливо".

Накануне депутат от "Яблока" Борис Вишневский опубликовал ответ комитета по здравоохранению, в котором заявлено, что из трех тысячи заразившихся коронавирусом медиков только 2,1 тысячи заболели "в связи с исполнением трудовых обязанностей". Из-за этого другие 900 медработников рискуют не получить обещанные Смольным компенсации.

Подхватившие коронавирус на работе медики вправе претендовать на выплату в размере 300 тысяч рублей. Официально объявлено о 91 таком случае.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:59 Шендерович напомнил инициаторам задержаний журналистов о судьбе городовых в 1917 году

20:35 В Москве из ОВД отпустили журналистов-пикетчиков

20:34 В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

19:47 В Петербурге продлили на полмесяца противопожарный режим

19:18 ОБСЕ требует срочно освободить задержанных в Москве 28 мая журналистов

19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

18:59 Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

18:55 Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

18:30 В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

17:45 ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

17:36 Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

17:25 Миронов хочет, чтобы из-за пандемии у северян "не сгорел" льготный отпуск

17:21 Петербургский журналист вышел на акцию в поддержку Азара и других задержанных коллег

17:03 Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru