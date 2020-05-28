Депутат Егоров призвал Смольный выплатить компенсации всем заболевшим коронавирусом медикам

Депутат Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" Александр Егоров считает, что в официальной статистике Смольного о зараженных коронавирусом медиках может быть недостоверным процент тех, кто заразился на работе, передает "Поребрик.Медиа".

По его мнению, практически все указанные в статистике Смольного три тысячи заболевших медиков, вероятно, заразились коронавирусом при работе с пациентами. Депутат подчеркнул, что в начальном периоде эпидемии в больницах не хватало средств индивидуальной защиты, некоторые медики покупали их за свой счет или вообще ими не пользовались. В качестве примера Егоров привел ситуацию в Покровской больнице, когда с заявлениями об отсутствии СИЗ выступили медики. Егоров тоже был врачом и, по его словам, знает о проблемах из общения с бывшими коллегами. Он считает, что в некоторых медучреждениях проблемы сохраняются.

"В больнице №15 переведен на работу с пациентами с COVID один трехэтажный комплекс. Но компьютерный томограф располагается в новом 7-этажном здании на первом этаж, где находится и диагностическое отделение, и приемный покой, который работает на всю больницу. Людей с подозрением на COVID возят на этот компьютер, перекрывая доступ для остальных пациентов и сотрудников, а после окончания обследования, дезинфицируют, моют и тут же открывают для приёма остальных пациентов", - рассказал Егоров.

Депутат призвал власти Петербурга выплатить компенсации абсолютно всем медикам, которые заразились коронавирусом. По его мнению, это "было бы справедливо".

Накануне депутат от "Яблока" Борис Вишневский опубликовал ответ комитета по здравоохранению, в котором заявлено, что из трех тысячи заразившихся коронавирусом медиков только 2,1 тысячи заболели "в связи с исполнением трудовых обязанностей". Из-за этого другие 900 медработников рискуют не получить обещанные Смольным компенсации.

Подхватившие коронавирус на работе медики вправе претендовать на выплату в размере 300 тысяч рублей. Официально объявлено о 91 таком случае.

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