Беглов взял деньги у метро и Кремля

Покупка лекарств, увеличение резервного фонда, поддержка ветеранов и хоккеистов. Губернатор Александр Беглов подготовил поправку в бюджет Петербурга.

Глава города частично учел предложения депутатов, но избежать роста дефицита не смог. Разрыв между доходной и расходной частями казны увеличился на 7,1 млрд рублей и составил 111,1 млрд.

При этом в прогнозах доходов на 2020 год учтены дополнительные 3,9 млрд рублей из федерального центра. Но также предусмотрен вычет собственных 3,2 млрд на помощь бизнесу. Таким образом, доходная часть увеличится лишь на 0,7 млрд.

Расходы вырастут в десять раз значительнее: на 7,8 млрд. Из них 1,9 млрд планируется направить на закупку лекарств для льготников, 1,6 млрд выделят в качестве субсидий поставщикам социальных услуг. Более 2 млрд отложено на реализацию разработанного Смольным второго "антикризисного" пакета мер поддержки бизнеса. Основная часть этих средств пойдет на докапитализацию "Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса" и "Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга", предоставляющих кредиты малым и средним предприятиям.

Город снова готовится увеличить резервный фонд: с 31 до 32 млрд рублей. Напомним, Смольный до конца 2020 года снял ограничения на объем своего финансового резерва. Это объяснили необходимостью оперативного выделения средств на борьбу с коронавирусом.

Ожидаемо выросли и расходы комитета по здравоохранению. 781,4 млн планируется направить на оснащение и переоснащение коечного фонда медицинских организаций. Около 3 млрд - на стимулирующие выплаты медработникам.

Возвращается финансирование частных образовательных учреждений, поддержку которых существенно "урезали" перед первым чтением. Вернуть частникам их субсидии в Заксобрании требовали депутат "Справедливой России" Александр Егоров и коммунистка Ирина Иванова. Они обращали внимание чиновников на то, что без поддержки остались школы для детей с особенностями развития.

Около 500 млн рублей обещано выделить на оплату труда работников государственных учебных заведений. ЗАКС.Ру рассказывал, что в профсоюзе "Учитель" опасались сокращения зарплат из-за апрельского решения комфина сократить субсидии школам. Позже губернатор Беглов на заседании городского правительства призвал не допустить финансовых потерь для учителей.

Еще одним и, пожалуй, главным поводом для возмущения депутатов ЗакСа было серьезное секвестирование расходов на жилищные программы "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". Пересмотреть это решение просили представители всех оппозиционных фракций. Обоснованность их призывов признал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Перед вторым чтением на эти цели Беглов выделил только 17,3 млн рублей и лишь на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. В официальном пресс-релизе Смольного их назвали "отдельными категориями граждан".

Единоросс Денис Четырбок во время первого чтения корректировки бюджета возмутился сокращением на 3,5 млрд рублей финансирования работ по благоустройству. По словам депутата, это может привести не только к недовольству жителей, но и к потере кадров, работающих в этой сфере. Вице-губернатор Батанов тогда заявил, что лавина кризиса накрыла всех, но допустил сглаживание потери комитета по благоустройству перед вторым чтением. В результате на озеленение и содержание объектов зеленых насаждений было решено направить почти 502 млн рублей. Еще 16,8 млн по линии комитета по природопользованию выделят на покупку природоохранной техники.

4,7 млрд рублей удалось высвободить за счет сокращения расходов на увеличение уставного капитала ГУП "Петербургский метрополитен". В Смольном объяснили это реструктуризацией кредита на приобретение вагонов метро. На 570 млн рублей сократили расходы на обслуживание государственного долга региона.

Сразу несколько комитетов оптимизировали свои расходы за счет сокращения субсидий подведомственным организациям и отмены публичных встреч. Например, по линии комитета по промышленной политике высвободили 700 тысяч рублей, предназначавшихся на организацию мероприятий и экспозиций в рамках давно перенесенного ПМЭФ.

Из статей расходов комитета по образованию убрали 12,7 млн на субсидию по организации летнего отдыха детей. Комитет по экономической политике сэкономил 6,5 млн рублей на развитии и сопровождении "Единой карты петербуржца".

Своей поправкой губернатор Беглов, помимо врачей, предпринимателей и ветеранов, решил поддержать волейболисток. Правда, за счет водного поло. У женской и мужской команды ватерполистов "забрали" по 3,2 млн рублей, а сильнейшей волейбольной команде девушек - очевидно, имеется в виду "Ленинградка" - добавили 6,4 млн.

Деньги налогоплательщиков понадобились и одному из богатейших хоккейных клубов страны СКА. Им, напомним, руководят Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Смольный направит ушедшим на карантин хоккеистам субсидию в 12,3 млн рублей на проведение учебно-тренировочных занятий и приобретение инвентаря.

У садовых и дачных объединений города нет покровителей из списка Forbes и им на развитие досталось от губернатора чуть больше - 13 млн рублей.

Снова, как и перед первым чтением, увеличились траты на аппарат уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. На сей раз, на 4,9 млн рублей. В общей сложности, с учетом первого чтения, содержание нового детского омбудсмена и ее помощников обойдется городу на 10,6 млн дороже, чем обходилась команда ее предшественницы Светланы Агапитовой. Расходы на аппарат уполномоченного по правам человека Александра Шишлова тоже предложено увеличить, на 7,1 млн рублей.

Второе чтение корректировки бюджета состоится в Заксобрании 3 июня. Поправки депутатов на сайте городского парламента еще не опубликованы. Ранее сразу несколько оппозиционных депутатов сообщили ЗАКС.Ру, что будут выступать за сокращение трат на строительство Восточного скоростного диаметра и отказ от выплат концессионеру Западного скоростного диаметра в пользу реализации жилищных программ и ликвидации свалок.

Сергей Еремеев

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