Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева задержали у здания МВД за пикеты в поддержку Азара

Полицейские задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и ведущих "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, когда они вышли в пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, передают "Медиазона" и "Апология протеста".
Смирнов, Фельгенгауэр и Плющев вышли к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу их задержали.
Обновлено 16:04 сотрудник полиции сообщил корреспондентке "Новой газеты", что любые публичные мероприятия сейчас незаконны, поскольку нарушают режим самоизоляции в столице, сообщает издание в Twitter.
Обновлено 16:17 Смирнов сообщил, что их увезли в ОВД Тверское, включив мигалку.
Ранее суд арестовал Азара на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Всем привет! pic.twitter.com/JoofRDoLC4— Смирнов (@sssmirnov) May 28, 2020