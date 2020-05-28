Смирнова, Фельгенгауэр и Плющева задержали у здания МВД за пикеты в поддержку Азара

Полицейские задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и ведущих "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, когда они вышли в пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, передают "Медиазона" и "Апология протеста".

Смирнов, Фельгенгауэр и Плющев вышли к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу их задержали.

Обновлено 16:04 сотрудник полиции сообщил корреспондентке "Новой газеты", что любые публичные мероприятия сейчас незаконны, поскольку нарушают режим самоизоляции в столице, сообщает издание в Twitter.

Обновлено 16:17 Смирнов сообщил, что их увезли в ОВД Тверское, включив мигалку.

Ранее суд арестовал Азара на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.