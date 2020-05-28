Замглавы Института истории и политики МПГУ: Голосование по поправкам нельзя откладывать

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов на пресс-конференции ТАСС 28 мая заявил, что проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию нельзя откладывать. По его словам, процесс запущен уже давно и его необходимо завершить.

Шаповалов напомнил, что Государственная Дума, Совет Федерации, президент, региональные парламенты и Конституционный суд одобрили изменения в Основной закон. Венчаться же все должно проведением голосования, которое необходимо провести для закрытия вопроса, отметил эксперт.

- Все эти решения, все эти этапы, обсуждения, вот это очень огромная, большая, широкая кампания, которая должна венчаться общероссийским голосованием, они все уже пройдены. И вот здесь, знаете, очевидно, что этот процесс не может быть пролонгирован на длительную перспективу, поскольку все остальные процессуальные моменты уже пройдены, - считает Шаповалов.

Он считает вполне естественным проведение голосования, как только ситуация с пандемией коронавируса позволит организовать плебисцит. Пандемия же идет на спад, уверен Шаповалов. Он пояснил, что об этом свидетельствует статистика заболевания.

София Саттарова