РЖД прекращает рассаживать пассажиров по "антивирусному" принципу

Компания-монополист РЖД, как сообщает ее пресс-служба, с 29 мая прекращает продавать билеты с учетом социальной дистанции, как ранее того требовала ситуация с коронавирусом. Возвращение к старым нормам стало возможным с позволения Минтранса и Роспотребнадзора.

С начала апреля и по сегодняшний день билеты в купейные вагоны продавались не более чем на двух человек, а в вагонах другого типа требовалось размещать людей на дистанции не менее одного метра.

Резкое падение спроса на билеты в поезда дальнего следования нынешней весной привело к отмене значительной части рейсов.

В стране коронавирусом с начала пандемии инфицировались почти 380 тысяч человек.