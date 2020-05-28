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17:03

Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

фото ЗакС политика Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

Редакции нескольких изданий, муниципальные депутаты Москвы и партия "Яблоко" опубликовали заявления в поддержку специального корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, который был арестован на 15 суток за одиночный пикет.

"Новая газета" заявила, что суд, арестовывая Азара, совершил "вдвойне аморальный поступок, не только лишив невиновного человека свободы, но и подвергнув опасности его жизнь", поскольку места изоляции людей – это основной очаг распространения коронавируса. Осудила редакция и задержание журналистов на пикете в поддержку Азара на Петровке, 38.

"Использовать эпидемию [коронавируса] для расправы с гражданскими активистами — значит демонстрировать, насколько жалким является нынешний авторитаризм, который вроде бы по всему периметру окружен сплошными рядами штыков", - заявила "Новая".

"Медуза", в которой ранее работал Азар, также осудила арест журналиста и призвала его немедленно освободить. В редакции подчеркнули, что Азар стоял в пикете далеко от людей в средствах индивидуальной защиты, и назвала "мягко говоря, спорным решением" арестовать его за то, что он формально нарушил запрет на проведение публичных мероприятий во время эпидемии.

"Это "мероприятие" состояло из одного человека. Не говоря уже о том, что, согласно российской Конституции, права и свободы человека — в том числе на проведение акций протеста — могут быть ограничены федеральным законом, но никак не мэрским указом", - подчеркнули в "Медузе".

"Яблоко" назвало действия правоохранителей, которые задержали Азара, "незаконными и неадекватными" в условиях эпидемии. По мнению партии, задержание журналиста создает больше угроз для распространения вируса, чем одиночный пикет.

Требуют освободить Азара и муниципальные депутаты района Хамовники: Азар – депутат района с 2017 года. Они заявили, что арест журналиста "связан исключительно с его политическими взглядами и активной публичной деятельностью по защите прав граждан России на свободу слова и собраний", и они поддерживают Азара "в этой борьбе". 

Ранее суд арестовал Азара на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 28 мая на то же место, к зданию МВД в Москве, с пикетами в поддержку Азара вышли журналисты. Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, ведущих "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали и увезли в ОВД "Тверское".

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