Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

Управление МВД по Петербургу ответило на обращение депутатов ЗакСа с просьбой не штрафовать граждан за отсутствие масок или перчаток, сообщил в соцсетях депутат Борис Вишневский.

Оппозиционные депутаты просили МВД не штрафовать граждан за появление на улице и в общественных местах без масок или перчаток, ограничиваясь только профилактическими мерами и не составляя протоколов об административном правонарушении. Пока в Петербурге не было подобных случаев, но при этом за неиспользование СИЗ в Петербурге грозит штраф в 4 тысячи рублей.

В ответе нет прямого ответа на просьбу депутатов. В МВД подчеркнули, что работа полиции "осуществляется исключительно в правовом русле в соответствии с принципами соблюдения прав и свобод человека и гражданина", а из-за эпидемиологической ситуации "все мы переживаем непростой период, связанный с определенными ограничениями".

"Данное обстоятельство требует от нас повышенной ответственности и гражданской позиции. Это справедливо и для сотрудников полиции, которые являются частью общества и, разумеется, сложившаяся ситуация учитывается при организации работы и постановке задач полиции", - говорится в ответе.

В МВД выразили уверенность, что "ответственная гражданская позиция каждого петербуржца в этот сложный период" поможет городу "достойно противостоять распространению инфекции".

С 12 мая в Петербурге действует обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса.

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