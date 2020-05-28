ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

Главные лица Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков разразились возмущенными постами в социальных сетях относительно задержания и последующего административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара. Для Волкова арест Азара за проведение одиночного пикета соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предосторожности - это еще один повод не придавать значения разговорам о Конституции и ее сохранению в сегодняшнем варианте.

"И в нынешней редакции, и новой есть норма о том, что права человека могут быть ограничены только федеральным законом, и прямо сейчас людей сажают и задерживают за одиночные пикеты, потому что они, якобы, противоречат "указу мэра". <...> Госслужащий Собянин одной своей писулькой подтирается Конституцией публично, выводя Москву из конституционного поля простым росчерком пера", - рассудил начальник штабов Навального.

Сам Навальный, комментируя тему, делает акцент на другой детали и апеллирует скорее не к букве закона, а к духу законности, который для него в последних действиях столичных властей начисто отсутствует.

"Закон и конституция отменены. Здравый смысл запрещён. Это же самый настоящий беспредел. Человек вышел с плакатом к забору МВД. Его за это бросают в камеру на две недели", - написал в Telegram политик.

Отметим, что впоследствии пришедших протестовать к зданию МВД на Петровке коллег Азара - Сергея Смирнова, Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева 28 мая тоже задержали.