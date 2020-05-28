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18:30

В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

фото ЗакС политика В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

Петербургские власти решили с первого дня лета перейти к смягчению "антивирусных" ограничений, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, ношение масок  и перчаток на улице с 1 июня снова приобретает рекомендательный, а не обязательный характер. Носить их необходимо только в закрытых общественных местах и транспорте, а также на кладбищах, которые снова открываются для посещения.

Пожилым людям старше 65 лет городское правительство, опять же, отныне всего лишь рекомендует не выходить на улицу, но не обязывает их сидеть по домам.

С лета разрешено открыться также юридическим и нотариальным фирмам.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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