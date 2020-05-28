Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

Жители Пушкинского района пожаловались администраторам сообщества "Гражданин Пушкин" на то, что во дворах сразу пяти домов по улице Алексея Толстого как минимум с 26 мая рубят деревья. При этом муниципалы, в чью компетенцию входит такого рода деятельность, сослались на контракт, по которому нужно было срубить всего два дерева. Однако, сообщают местные граждане, характерными метками "украсили" еще около трех десятков стволов, состояние которых вовсе не кажется им критическим.

Активистов беспокоит отсутствие информационного щита, из содержания которого можно было бы что-то понять про план и исполнителей работ.

По стремительно распространяющимся слухам, во дворе на месте насаждений могут организовать автомобильную парковку.