Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

Активист "Весны" Илья Любимов провел 28 мая на Невском проспекте в Петербурге одиночный пикет против ареста журналиста "Новой газеты" Ильи Азара и последующих задержаний его коллег. После окончания пикета покинуть место акции Любимову пока не удается - полиция пытается выяснить, не находится ли он в розыске.

Сотрудники правоохранительных органов проверили документы активиста и сообщили ему, что пикетирование во время пандемии запрещено. Любимов пояснил полиции, что постановлением правительства запрещены только массовые мероприятия, а его акция таковым мероприятием не является. Активист убрал плакат после предоставления сотрудникам правоохранительных органов паспортных данных, но полиция попросила его задержаться.

Как пояснит корреспонденту ЗАКС.Ру сотрудник полиции, необходимо проверить, находится ли Любимов в розыске или имеет ли какие-то нарушения - его данные "пробивают по базе".

Ранее с плакатом в поддержку задержанных коллег к станции метро "Гостиный двор" выходил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В защиту коллеги выступили московские журналисты. Они решили выйти с пикетами к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу после старта акции начались задержания. В автозаки отправились главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред издания "Такие дела" Анастасия Лотарева и другие.

София Саттарова