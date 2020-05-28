На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

Полиция задержала двоих активистов на петербургской акции в поддержку арестованного журналиста "Новой газеты" Ильи Азара и его задержанных позже коллег, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сторонники "Весны" проводят свои одиночные пикеты на Невском проспекте у станции метро "Гостиный двор".

В автозак отправили активиста Илью Любимова, которого сотрудники правоохранительных органов просили задержаться, когда он уже свернул плакат, и сторонницу Либертарианской партии Екатерину Бушкову.

Полиция предупредила собравшихся продолжить серию пикетов после задержанных сторонников, что их тоже задержат, если они будут участвовать в акции.

Ранее с плакатом в поддержку задержанных коллег к станции метро "Гостиный двор" выходил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В защиту коллеги выступили московские журналисты. Они решили выйти с пикетами к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу после старта акции начались задержания. В автозаки отправились главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред издания "Такие дела" Анастасия Лотарева и другие.

Обновлено 19:31: Также на акции задержаны член ТИК №10 с правом решающего голоса Эльвира Камарова и пресс-секретарь петербургского отделения "Весны" Софья Уляшева. Полиция продолжает задержания.

Обновлено 19:55: Всего на данный момент задержаны семь человек. Кроме уже упомянутых в автозак отправились Анастасия Чавдарова ("Весна"), Алекс Край (ЛПР) и неизвесная девушка.

София Саттарова