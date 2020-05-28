18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:34

В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

фото ЗакС политика В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

Полиция отправила в автозаки уже 9 человек за время проведения одиночных пикетов на Невском проспекте 28 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Акция посвящена протесту против ареста журналиста "Новой газеты" Ильи Азара и его задержанных позже коллег. 

Активисты выходят с плакатами "Одиночный пикет - не преступление", "Прогулки по графику, а поправки поскорее", а также с распечатанным сообщением из Twitter задержанного 28 мая главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова: "Задержаны по указу Собянина". 

Как уже рассказывал ЗАКС.Ру, в автозаках оказались, в частности, пресс-секретарь петербургского движения "Весна" Софья Уляшева, а также член ТИК №10 с правом решающего голоса Эльвира Камарова. Среди новых задержанных - сторонник Либертарианской партии Владимир Василенко. Когда полицейские отправляли его в автозак, за активиста вступился прохожий. Молодой человек напомнил полиции о том, что следует держать дистанцию и упрекнул правоохранителей за то, что они трогают задержанного. После словестной перепалки прохожего тоже отправили в автозак. 

Полиция предупреждает собравшихся на Невском проспекте, что они нарушают постановление правительства Петербурга о запрете массовых мероприятий. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов напоминают всем о необходимости носить маску. 

Поучаствовал в акции протеста и чей-то велосипед. На нем был размещен плакат "Прекратите произвол". Один из полицейских пытался выяснить, чье это транспортное средство, затем, не найдя ответа, сорвал плакат.

cbd99b0e-36b1-4f53-a429-6c9a6ca0d344.jpg (123 KB)

Ранее с плакатом в поддержку задержанных коллег к станции метро "Гостиный двор" выходил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В защиту коллеги выступили московские журналисты. Они решили выйти с пикетами к зданию МВД на Петровке, 38. Практически сразу после старта акции начались задержания. В автозаки отправились главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, главред издания "Такие дела" Анастасия Лотарева и другие.  


София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

18:59 Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

27 мая, 17:50 Активисту Негодину назначили 50 часов обязательных работ за пикет в поддержку фигурантов дела "Сети"

25 мая, 14:13 Активиста Иванкина задержали у суда, где идет заседание по делу "Сети"

5 мая, 15:26 "С днем автопрозвона": петербургские активисты столкнулись с атакой ботов в годовщину акции "Он нам не царь"

1 мая, 20:30 Первомай-2020: Виртуальные "маевки", шествие в Zoom и "Кащей Бессрочный"

1 мая, 18:00 В центре Петербурга задержали активиста с плакатом о "жадном президенте"

1 мая, 13:12 Как проходил петербургский Первомай до коронавируса

29 апреля, 11:37 "Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

28 апреля, 14:03 Первомайский марш зоозащитников пройдет в онлайн-формате


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:59 Шендерович напомнил инициаторам задержаний журналистов о судьбе городовых в 1917 году

20:35 В Москве из ОВД отпустили журналистов-пикетчиков

20:34 В петербургской акции в поддержку Азара принял участие велосипед

19:47 В Петербурге продлили на полмесяца противопожарный режим

19:18 ОБСЕ требует срочно освободить задержанных в Москве 28 мая журналистов

19:17 На Невском проспекте задерживают активистов за одиночные пикеты в поддержку Азара

18:59 Полиция не разрешает активисту "Весны" уйти с пикета в поддержку задержанных журналистов

18:55 Жители Пушкина взволнованы массовой вырубкой деревьев без информационного щита

18:34 СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

18:30 В Петербурге с лета смягчают обязательный "масочный режим"

17:45 ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

17:36 Полиция Петербурга ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски

17:25 Миронов хочет, чтобы из-за пандемии у северян "не сгорел" льготный отпуск

17:21 Петербургский журналист вышел на акцию в поддержку Азара и других задержанных коллег

17:03 Журналисты и политики требуют освободить Илью Азара из-под ареста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru