Шендерович напомнил инициаторам задержаний журналистов о судьбе городовых в 1917 году

Писатель и публицист Виктор Шендерович прокомментировал задержания и административное "оформление" своих коллег в центре Москвы, вышедших встать в протестные одиночные пикеты. Принципиально ничего нового в поведении представителей власти на этом примере он не увидел и считает, что водораздел случился на митингах прошлого лета, которые привели к так называемому "московскому делу". Тем не менее, один вывод он все же из событий 28 мая сделал: полицейские, с его точки зрения, недальновидны.

"Вот эти мужики здоровые, которые уводили Таню с Сашей и Азара, им в голову не приходит, что они преступники. <...> Им не объясняли на политинформации, что было с городовыми в Петрограде весной 17-го года. <...> Они почему-то полагают, что так будет всегда. Они ошибаются. Крайними могут оказаться как раз они. Не Кириенко, не Сурковы все эти. Не Путин. Этих всех никого не будет, эти будут в прекрасных теплых краях сокрушаться о русском народе, который не готов к демократии", - высказался он в ходе интервью "Эху Москвы".

По словам литератора, сегодня имеет место "демонстративная деспотия" и хорошо уже хотя бы то, что никого, как прошлым летом, не бьют.

Московские журналисты при помощи пикетов выражали солидарность с другим журналистом, Ильей Азаром, которого из-за такой же формы протеста чуть раньше посадили на 15 суток в спецприемник.