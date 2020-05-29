Цепная реакция задержаний

Активисты Петербурга 28 мая вышли на уличные пикеты в поддержку задержанных в Москве журналистов. Итог мероприятия - девять человек отправили в автозак. На момент публикации часть из них все еще находится в 28 отделе полиции.

Утром 28 мая московский журналист Илья Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет, который провел 26 мая в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции". На Азара составили протокол за повторное нарушение правил проведения акции ( ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Во второй половине дня в Москве у здания ГУ МВД на Петровке начались пикеты в поддержку журналиста. В акции принимали участие его коллеги: главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и ведущие "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Их также задержали.

Журналисты в Москве продолжили вставать в одиночные пикеты. Инициативу подхватил и петербургский ведущий "Эха Москвы" Арсений Веснин. Он провел свою акцию у станции метро "Гостиный двор". Журналист отметил, что невозможно просто сидеть и наблюдать, как твоих коллег незаконно задерживают.

- Я вышел в первую очередь, чтобы сказать, что задерживать людей, которые стоят в одиночном пикете - это незаконно, несправедливо. Я вообще не очень понимаю, как к этому можно оставаться равнодушным. Вот я здесь стою, и что, кому-то мешаю? В Москве точно так же стоят ребята, они никому не мешают, они просто высказывают свои мысли, без каких-то призывов к чему-то страшному, - заявил Веснин в разговоре с ЗАКС.Ру.

К журналисту подошли полицейские и заявили, что в настоящий момент проведение пикетов запрещено. Правоохранители сослались на постановление правительства Петербурга №121, которое запрещает проведение массовых и публичных мероприятий. Веснин в ответ сообщил, что документ не касается одиночных пикетов. После небольшой консультации по телефону и вызова подмоги, полицейские все же продолжил настаивать на незаконности акции и заявил, что Веснина отправят в отдел, если он не прекратит свою акцию. Журналист убрал плакат.

Согласно внесенным 29 апреля 2020 года поправкам в постановление №121, в Петербурге запрещается проведение "спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий" (п. 2.1.3). Ранее организовывать подобные мероприятия запрещал пункт 2.1.1. постановления, но посещать их не возбранялось. О сомнительности, с точки зрения закона, введения таких ограничений заявляли петербургские оппозиционеры и общественники. Многие также настаивают, что одиночные пикеты, не подразуевающие скопления людей, можно запретить только при введении режима чрезвычайного положения. В суде запрет на публичные мероприятия, в частности, оспаривали лидер "Весны" Богдан Литвин, руководитель реготделения "Яблока" Екатерина Кузнецова, правозащитник Динар Идрисов и другие. Их представитель в суде заявил, что введение ограничений до степени запрета выходит за пределы полномочий правительства Петербурга. Однако, Санкт-Петербургский городской суд решил, что петербургские власти вправе устанавливать подобные нормы.

Негативное отношение органов правопорядка к одиночному пикетированию не остановило активистов "Весны" и представителей Либертарианской партии России (ЛПР). Они подхватили эстафету и так же вышли с пикетами к Гостиному двору. Первым развернул свой плакат участник "Весны" Илья Любимов. Полиция долго выясняла, стоит ли его отправлять в автозак. Активиста попросили предоставить документы и не уходить, пока не "пробьют его по базе", даже когда Любимов уже убрал плакат. В итоге его все же задержали, как и вставшую вслед за ним в пикет сторонницу ЛПР Екатерину Бушкову.

На этом задор активистов поубавился, собравшись вместе они решали, как продолжить попытки достучаться до властей и добиться освобождения москвичей, но при этом не повторить их судьбу. Размышления общественников прервала член территориальной избирательной комиссии №10 Эльвира Камарова, которая развернула на глазах у прохожих и полицейских лист с цитатой главреда "Медиазоны" Смирнова: "Задержаны по указу Собянина". Полицейские проверили у Камаровой документы, заявили о недопустимости проводимого ею мероприятия и проводили в автозак. Следом задержания пошли как по конвейеру: встал в пикет, показал документы, услышал о незаконности своих действий, стал задержанным.

Когда сотрудники правоохранительных органов заводили в свой автомобиль представителя ЛПР Владимира Василенко, в его защиту выступил прохожий. Молодой человек заявил полицейским, что они не должны дотрагиваться до активиста - ведь по постановлению требуется соблюдать дистанцию. Во время упрека прохожий использовал слово "менты", что не понравилось одному из полицейских. Мужчины вступили в дискуссию, итогом которой стало задержание прохожего. На вопрос журналистов, за что человека отправляют в автозак, сотрудник правоохранительных органов заявил, что ему уже все разъяснили.

Прохожий стал последним, девятым, задержанным во время акции, но не последним ее участником - против произвола властей выступил велосипед. Увидев на железном коне плакат, полицейский подошел к нему и спросил у активистов, кому принадлежит средство передвижения. Не дождавшись ответа, хотя и ждал он его около 15 секунд, правоохранитель прервал акцию и сорвал с велосипеда плакат, но самого двухколесного нарушителя в отдел решил не забирать.

У Гостиного двора 28 мая кроме уже перечисленных общественников задержали пресс-секретаря "Весны" Софью Уляшев и активистку этого движения Анастасию Чавдарову, а также члена ЛПР Алекса Края и не представившуюся женщину. Всех отвезли в 28 отдел полиции.

Согласно данным "Апологии протеста", их представительницу Варвару Михайлову не пускают к задержанным из-за "угрозы коронавируса". Часть активистов больше четырех часов продержали в автозаке, не заводя в отдел. Пресс-секретарь ЛПР в Петербурге Денис Луговский сообщил, что на задержанных хотят составить протоколы о нарушении требований нормативных актов Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города (ст. 8.6.1 Закона об административных правонарушениях Санкт-Петербурга).

Двух активистов отпустили из отдела с протоколами о нарушении по ст. 8.6.1 КоАП Петербурга, сообщило движение "Весна" в соцсетях.

Члены Секретариата Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области вечером 28 мая выступили с заявлением в поддержку всех задержанных в Москве и Петербурге и потребовали всех освободить. Они заявили, что участники акции пытались воспользоваться своим законным правом на пикеты:

"Все участники этих акций пытались воспользоваться законным правом провести одиночный пикет, согласование которого с исполнительной властью не требуется. Мы выражаем свою солидарность с коллегами и требуем немедленного освобождения всех задержанных".

С заявлениями в поддержку Азара и задержанных на акциях солидарности ранее выступили "Новая газета", Meduza, "Дождь", партия "Яблоко" и другие организации. По информации "ОВД-Инфо", за день в Москве задержали 13 человек. На них составили протоколы за нарушение положенного порядка проведения акций и о нарушении режима самоизоляции. Часть активистов остается в отделении полиции, сообщает "ОВД-Инфо".

текст: София Саттарова / фото: Екатерина Хабидулина, София Саттарова, Михаил Масленников