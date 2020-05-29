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10:43

COVID-19 выявили у ещё 8572 россиян: за сутки скончалось "рекордно" много - 232 человека

фото ЗакС политика COVID-19 выявили у ещё 8572 россиян: за сутки скончалось "рекордно" много - 232 человека

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у еще 8572 россиян, уведомляет оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания. Таким образом на сегодняшний день официально COVID-19 обнаружен у 387 623 человек. 

С 28 на 29 мая зарегистрировано рекордное количество смертей - погибли 232 гражданина. Всего с начала эпидемии скончались 4372 человека.

В Петербурге за день выявили 369 случаев заражения вирусом, подтверждено 11 смертей. Всего заболели 15 215 горожан, а умерли 369 граждан.

В Ленинградской области COVID-19 обнаружен у 59 жителей (всего - 2713).

В мире заболевание диагностировано у более 5,8 млн человек, погибли свыше 360 тысяч человек.

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