Шишлов попросил депутатов поправить проект нового закона об омбудсмене Петербурга

Проект новой редакции закона об уполномоченном по правам человека в Петербурге нуждается в корректировке, считает действующий городской омбудсмен Александр Шишлов. Он озвучил депутатам свои замечания 29 мая в ходе заседания парламентского комитета по законодательству.

В частности, Шишлов попросил сохранить в тексте документа акцент на фундаментальных правах человека, как в действующей редакции закона. Кроме того, омбудсмен уверен, что нужно оставить за некоммерческими организациями право выдвигать своих кандидатов в уполномоченные. Новая редакция сохраняет это право только за губернатором и депутатами. Также необходимо и в новом законе закрепить гарантию возможности уполномоченного участвовать в заседаниях Заксобрания, добавил Шишлов.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок пообещал проработать озвученные вопросы при подготовке поправок ко второму чтению.

У других депутатов вопросов не возникло. Они проголосовали за то, чтобы рассмотреть документ в первом чтении уже на ближайшем заседании ЗакСа, 3 июня.

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