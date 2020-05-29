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11:02

Шишлов попросил депутатов поправить проект нового закона об омбудсмене Петербурга

фото ЗакС политика Шишлов попросил депутатов поправить проект нового закона об омбудсмене Петербурга

Проект новой редакции закона об уполномоченном по правам человека в Петербурге нуждается в корректировке, считает действующий городской омбудсмен Александр Шишлов. Он озвучил депутатам свои замечания 29 мая в ходе заседания парламентского комитета по законодательству.

В частности, Шишлов попросил сохранить в тексте документа акцент на фундаментальных правах человека, как в действующей редакции закона. Кроме того, омбудсмен уверен, что нужно оставить за некоммерческими организациями право выдвигать своих кандидатов в уполномоченные. Новая редакция сохраняет это право только за губернатором и депутатами. Также необходимо и в новом законе закрепить гарантию возможности уполномоченного участвовать в заседаниях Заксобрания, добавил Шишлов.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок пообещал проработать озвученные вопросы при подготовке поправок ко второму чтению.

У других депутатов вопросов не возникло. Они проголосовали за то, чтобы рассмотреть документ в первом чтении уже на ближайшем заседании ЗакСа, 3 июня.


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