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11:25

На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела

фото ЗакС политика На основателя "Омбудсмена полиции" завели два новых дела

Управление МВД по Москве возбудило еще два уголовных дела в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова о вымогательстве и порнографии, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что в полицию обратилась женщина, заявившая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического содержания, а затем потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать их. Заявительница перевела деньги. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Также экспертиза признала порнографическими снимки из первого дела о вымогательстве, которое возбудили в отношении Воронцова: тогда бывший полицейский обвинил его в вымогательстве 300 тысяч рублей за отказ от публикации личных фотографий, которые в итоге оказались в сети. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии).

Еще одно дело о распространении порнографии в отношении Воронцова возбудили за неделю до этого. По версии следствия, он опубликовал интимные фото женщины. Также по делу проходят администратор "Омбудсмена полиции" Игорь Худяков, оба они арестованы. Воронцов категорически отрицает вину, заявляя, что дело носит заказной характер. 

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