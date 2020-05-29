Полиция призвала москвичей не участвовать в акциях протеста

Управление МВД по Москве после пикетов в поддержку специального корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара призвала горожан не участовать в акциях протеста, сообщается на сайте ведомства.

Полиция объяснила это режимом повышенной готовности, который действует в столице из-за эпидемии коронавируса. В указе мэра Москвы Сергея Собянина прописан запрет на проведение "любых публичных мероприятий", напомнили в МВД.

"Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявили в московском МВД.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве и Петербурге журналисты и активисты вышли в одиночные пикеты. В Москве задержали 13 человек, в Петербурге – девять.