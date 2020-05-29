В Калининградской области до 15 июня запретили проводить массовые мероприятия

Руководство Калининградской области решило скорректировать региональное постановление об ограничительных мерах, установленных ввиду пандемии COVID-19, и запретило до 15 июня проводить на территории субъекта РФ деловые, спортивные, культурные, развлекательные, публичных и иные массовые мероприятия.

Кроме того, до 1 июля органам ЗАГС воспрещается устраивать торжественные церемонии по заключению браков. Вместе с тем с 1 июня возвращаются к работе торговые центры.

Как и во многих других регионах в Калининградской области сохраняется обязательный масочный режим и самоизоляция для граждан старше 65 лет и младше 14.

По состоянию на 29 мая в регионе выявлено 1409 случаев заражения COVID-19.