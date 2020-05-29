Сергея Митрохина задержали в пикете у здания МВД в Москве

Полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина у здания МВД на Петровке, 38, сообщает "ОВД-Инфо".

Митрохин вышел в одиночный пикет в поддержку арестованного специального корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Очевидица задержания в разговоре с SotaVision рассказала, что Митрохин не успел простоять в пикете и минуты, когда к нему подошли полицейские и провели в автозак. Также задержали помощницу депутата Марию Чуприну и активиста Вадима Самукина.