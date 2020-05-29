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12:54

Минюст предложил еще раз вынести проект нового КоАП на общественное обсуждение

фото ЗакС политика Минюст предложил еще раз вынести проект нового КоАП на общественное обсуждение

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил повторно вынести на публичное обсуждение проекты новых КоАП и процессуального КоАП, передает ТАСС.

Чуйченко напомнил, что обсуждение проектов новых кодексов длится уже четыре месяца, и первоначальную редакцию обоснованно раскритиковали. По его словам, министерство получило около двух тысяч предложениеи и учло подавляющее большинство замечаний. В том числе, было решено не увеличивать текущие штрафы, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности, включить в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности.

"Проделана огромная работа по учету поступивших предложений. В результате новые проекты законов существенно отличаются от тех, которые проходили обсуждение. Поскольку КоАП затрагивает интересы каждого гражданина нашей страны, мы решили повторно вынести на общественное обсуждение тексты законопроектов, формирующих новое законодательство об административных правонарушениях", - сказал Чуйченко. Продлить обсуждение он предложил до конца июля.

Минюст опубликовал проект нового КоАП в январе. Тогда глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал его, заявив, что он "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству". В "Единой России" заявили, что видят в нем ужесточение репрессивных механизмов.

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