Омбудсмен поведала о количестве зараженных коронавирусом детей в Ленобласти

На территории Ленинградской области официально проживает порядка 340 тысяч детей и лишь у 80 из них выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме, оповестила региональный уполномоченный по правам ребёнка Тамара Литвинова, которую цитирует 78.ru.

"Это информация по состоянию на 26 мая", - пояснила омбудсмен.

У всех заболевших детей болезнь протекает в лёгкой форме, уточнила Литвинова.

Напомним, по состоянию на 29 мая в Ленобласти COVID-19 выявлен у 2713 местных жителей, из которых излечились 1402 человека, а погибли 11.