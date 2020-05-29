Шляхто: Ситуация с COVID-19 в Петербурге стабилизировалась

Руководитель межведомственной группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто известил общественность о том, что с каждым новым днём в городе на Неве стабильно растёт число выписанных пациентов, переболевших COVID-19. Это, по его словам, позволяет сделать вывод о том, что в целом в Петербурге ситуация хоть и остаётся напряженной, но всё равно взята под контроль.

"Мы видим отсутствие роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель числа выписанных по отношению к заболевшим растёт", - цитирует главу Центра им. Алмазова 78.ru.

Добавим, за минувшие сутки в Северной столице COVID-19 обнаружили у 369 человек, подтвердили смерть 11 граждан, излечились 330 человек. Всего с начала эпидемии инфекцию подхватили 15 215 петербуржцев.